Украли тысячу гривен: под Луцком дети ограбили школьную столовую
В Луцком районе дети ограбили школьную столовую. Несовершеннолетним – от 12 до 15 лет.
Источник:Нацполиция
Дети в дверь вошли в столовую и открыли кассу. Сообщение о преступлении в полицию поступило вчера, 5 марта, от работника школы.
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Несовершеннолетние украли 1000 гривен,
– отметил главный специалист сектора коммуникаций Главного управления нацполиции Олег Плазовский.
Как произошла кража
В каком именно конкретном населенном пункте состоялась кража – в полиции не уточнили. После соответствующего сообщения на место выехала следственно-оперативная группа, наряд группы реагирования патрульной полиции. Детей, которые совершили ограбление, нашли в тот же вечер.
Досудебное заседание продолжается
В полиции сообщили, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по третьему частью 185-й статьи Уголовного кодекса Украины.
На данный момент продолжается досудебное расследование.
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