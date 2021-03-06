В Луцком районе дети ограбили школьную столовую. Несовершеннолетним – от 12 до 15 лет.

Дети в дверь вошли в столовую и открыли кассу. Сообщение о преступлении в полицию поступило вчера, 5 марта, от работника школы.

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Несовершеннолетние украли 1000 гривен,

– отметил главный специалист сектора коммуникаций Главного управления нацполиции Олег Плазовский.

Как произошла кража

В каком именно конкретном населенном пункте состоялась кража – в полиции не уточнили. После соответствующего сообщения на место выехала следственно-оперативная группа, наряд группы реагирования патрульной полиции. Детей, которые совершили ограбление, нашли в тот же вечер.

Досудебное заседание продолжается

В полиции сообщили, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по третьему частью 185-й статьи Уголовного кодекса Украины.

Отметим! Речь о краже, объединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

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