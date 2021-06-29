Под Херсоном 20-летний нацгвардеец бросился под поезд и погиб на месте

Под Херсоном боец Нацгвардии бросился под поезд. Мужчине было всего 20 лет. Для части, где служил военный, это стало шоком.

Трагедия произошла 28 июня возле села Киселевки, что на Херсонщине. Что касается причин, то существуют только предположения.

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На Херсонщине погиб 20-летний военный

Боец Нацгвардии бросился под поезд Одесса – Харьков возле села Киселевка. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медики не спасли мужчину.

Предварительно известно, что в день гибели он без разрешения покинул воинскую часть и уехал в родную Белозерку. Именно там и бросился под поезд.

Причины трагедии

Для части, где служил парень, это стало шоком. Ведь он не конфликтовал с другими солдатами и офицеры к нему также не имели претензий.

Среди вероятных причин СМИ называют домашние проблемы или ссору с девушкой. Дело будут расследовать правоохранители.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким погибшего военного.