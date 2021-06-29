Трагедия произошла 28 июня возле села Киселевки, что на Херсонщине. Что касается причин, то существуют только предположения.
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На Херсонщине погиб 20-летний военный
Боец Нацгвардии бросился под поезд Одесса – Харьков возле села Киселевка. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медики не спасли мужчину.
Предварительно известно, что в день гибели он без разрешения покинул воинскую часть и уехал в родную Белозерку. Именно там и бросился под поезд.
Причины трагедии
Для части, где служил парень, это стало шоком. Ведь он не конфликтовал с другими солдатами и офицеры к нему также не имели претензий.
Среди вероятных причин СМИ называют домашние проблемы или ссору с девушкой. Дело будут расследовать правоохранители.