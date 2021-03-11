Под Харьковом погибла курсантка университета внутренних дел
Вблизи Лозовой под Харьковом в ночь на 11 марта обнаружили 2 тела. Известно, что погибла курсантка Харьковского университета внутренних дел Анастасия Ильченко.
Источник:24 канал
Другой погибший – Анатолий Лобас. Оба тела лежали в кювете возле автомобиля Opel. В Лозовском отделении Нацполиции уточнили, что это было ДТП.
Подробнее
- Авария произошла между селами Смирновка и Герасивановка.
- Примерно в 2 ночи сообщение об инциденте получили правоохранители.
- У Анастасии был с собой жетон Харьковского университета внутренних дел.
- Кем был второй погибший – информации нет.
Сообщение Лозовского отделения полиции о гибели в ДТП Анастасии Ильченко / Скриншот взят из соцсетей
В сети уже выражают слова соболезнования
По данным телеграм-канала "Труха Харьков", пользователи тиктока уже выражают соболезнования.
Также ресурс опубликовал как фото самой Анастасии, так и машины, попавшей в ДТП.
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter