Вблизи Лозовой под Харьковом в ночь на 11 марта обнаружили 2 тела. Известно, что погибла курсантка Харьковского университета внутренних дел Анастасия Ильченко.

Другой погибший – Анатолий Лобас. Оба тела лежали в кювете возле автомобиля Opel. В Лозовском отделении Нацполиции уточнили, что это было ДТП.

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Авария произошла между селами Смирновка и Герасивановка.

Примерно в 2 ночи сообщение об инциденте получили правоохранители.

У Анастасии был с собой жетон Харьковского университета внутренних дел.

Кем был второй погибший – информации нет.

Сообщение Лозовского отделения полиции о гибели в ДТП Анастасии Ильченко / Скриншот взят из соцсетей

В сети уже выражают слова соболезнования

По данным телеграм-канала "Труха Харьков", пользователи тиктока уже выражают соболезнования.

Также ресурс опубликовал как фото самой Анастасии, так и машины, попавшей в ДТП.



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