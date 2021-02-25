Взрыв во дворе одного из частных домов раздался утром 25 февраля во поселке городского типа Рогань. О происшествии полицейским сообщил 50-летний мужчина, который мог пострадать в результате взрыва.

Заявитель рассказал, копам о том, что в его двор прилетел предмет, который взорвался. На место происшествия сразу же выехали следователи и эксперты.

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Взрывотехники нашли во дворе дома кучу обломков и запал от гранаты РГД-5.

Обломки гранаты разлетелись по всему двору / Фото полиции Харьковщины

Квалифицировали как хулиганство

В результате взрыва никто не пострадал.

Владелец дома, возле которого произошел взрыв, утверждает, что ни с кем не имел конфликтов и не получал никаких угроз.

Полицейские решили, что заброс боевой гранаты во двор мужчины является хулиганством. Если правоохранители найдут лиц, совершивших преступление, а в суде признают их вину, злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет заключения.



Из-за чего мужчине забросили гранату, неизвестно / Фото полиции Харьковщины