На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар. Горят склады в поселке Песочин. Они расположены близко к жилым домам.

Площадь масштабного пожара превысила 1000 квадратных метров.

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Что известно о пожаре

Как сообщает телеграм-канал "Харьков 1654", эпицентр пожара – вблизи железной дороги. Туда уже направили пожарный поезд. На место происшествия также выехали спасатели из Харькова.

В ГСЧС сообщили изданию "Depo.Харков", что возгорание произошло в цехе на улице Транспортной, 116. Там расположено предприятие, которое производит термопластик.

По словам заявителя, в цехе горят пластиковые отходы, продукция и тому подобное. В ГСЧС отметили, что угрозы жилым домам, которые расположены рядом, сейчас нет.

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