Под Харьковом масштабный пожар: горят склады – видео
На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар. Горят склады в поселке Песочин. Они расположены близко к жилым домам.
Источник:телеграм-канал "ТРУХА Харьков"
Площадь масштабного пожара превысила 1000 квадратных метров.
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Что известно о пожаре
Как сообщает телеграм-канал "Харьков 1654", эпицентр пожара – вблизи железной дороги. Туда уже направили пожарный поезд. На место происшествия также выехали спасатели из Харькова.
В ГСЧС сообщили изданию "Depo.Харков", что возгорание произошло в цехе на улице Транспортной, 116. Там расположено предприятие, которое производит термопластик.
По словам заявителя, в цехе горят пластиковые отходы, продукция и тому подобное. В ГСЧС отметили, что угрозы жилым домам, которые расположены рядом, сейчас нет.
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