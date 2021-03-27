Умерла на месте: под Харьковом легковушка насмерть сбила школьницу: фото, видео 18+
На Харьковщине водитель легкового автомобиля Mercedes сбил 12-летнюю школьницу. Девочка погибла на улице Сумской шлях в поселке Подворки.
Источник:Нацполиция
Известно, что школьница Виолетта училась в шестом классе. У нее осталась старшая сестра.
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Школьница умерла на месте
Водитель легковушки, которому 29 лет, наехал на девочку, когда она перебегала дорогу. Эту информацию подтверждает видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент трагедии.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила сильные травмы и умерла на месте.
Смертельное ДТП на Харьковщине / Фото Нацполиции
Водитель насмерть сбил школьницу / Фото Нацполиции
Сейчас в правоохранительных органах расследуют обстоятельства аварии по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Легковушка сбила насмерть школьницу: видео Нацполиции Харьковщины
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