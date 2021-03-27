На Харьковщине водитель легкового автомобиля Mercedes сбил 12-летнюю школьницу. Девочка погибла на улице Сумской шлях в поселке Подворки.

Известно, что школьница Виолетта училась в шестом классе. У нее осталась старшая сестра.

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Школьница умерла на месте

Водитель легковушки, которому 29 лет, наехал на девочку, когда она перебегала дорогу. Эту информацию подтверждает видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент трагедии.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила сильные травмы и умерла на месте.



Смертельное ДТП на Харьковщине / Фото Нацполиции



Водитель насмерть сбил школьницу / Фото Нацполиции

Сейчас в правоохранительных органах расследуют обстоятельства аварии по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Отметим! Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на период до 3 лет.

Легковушка сбила насмерть школьницу: видео Нацполиции Харьковщины