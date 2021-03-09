В Харьковской области в яслях отравились 7 детей. По состоянию на 9 марта 3 малышей обратились в медучреждения, еще 4 детей находятся на амбулаторном лечении дома.

Еще 5 марта полицейским поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил, что в одном из детских садов отравились дети. Актуально Кот спал на лице ребенка: на Ровненщине умер 4-месячный малыш Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу. Детали Сначала пищевое отравление диагностировали у ребенка в возрасте 2,5 года. Он посещал ясли-сад Слобожанского.

Впоследствии с жалобами на плохое самочувствие начали госпитализировать других воспитанников этого заведения дошкольного образования.

Однако по состоянию на 9 марта родители не обращались в районную полицию.

Правоохранители также не получали никакой официальной информации из больниц.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Полицейские устанавливают все детали инцидента.

Имеющуюся информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы до 3 лет. Отравление детей в детсадах: схожие инциденты Во Львове в детском саду "Сказка" отравились 4 детей. Заведение временно закрыли.

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