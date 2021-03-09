Массовое отравление в яслях в Харьковской области: пострадали 7 детей
В Харьковской области в яслях отравились 7 детей. По состоянию на 9 марта 3 малышей обратились в медучреждения, еще 4 детей находятся на амбулаторном лечении дома.
Источник:Нацполиция
Еще 5 марта полицейским поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил, что в одном из детских садов отравились дети.
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Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу.
Детали
- Сначала пищевое отравление диагностировали у ребенка в возрасте 2,5 года. Он посещал ясли-сад Слобожанского.
- Впоследствии с жалобами на плохое самочувствие начали госпитализировать других воспитанников этого заведения дошкольного образования.
- Однако по состоянию на 9 марта родители не обращались в районную полицию.
- Правоохранители также не получали никакой официальной информации из больниц.
- Сейчас продолжается досудебное расследование.
- Полицейские устанавливают все детали инцидента.
- Имеющуюся информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
- Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы до 3 лет.
Отравление детей в детсадах: схожие инциденты
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