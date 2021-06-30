Под Харьковом грузовик сбил 2 женщин: видео 18+

Неподалеку от Харькова грузовой автомобиль совершил наезд на 2 женщин. Как следствие они получили серьезные травмы. Сообщают, что в ДТП виновными могут быть пострадавшие.

Это случилось в поселке городского типа Безлюдовка утром 30 июня. Женщины попали под колеса неподалеку от пешеходного перехода.

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У обоих переломаны ноги

Вместе со сбитыми также была девушка. Однако она успела отскочить и не пострадала

Они все вместе вышли из автобуса и начали переходить дорогу. При этом пешеходы не смотрели по сторонам.

Женщины, которых сбила фура под Харьковом / Фото телеграмма "Харьків 1654"

Водитель фуры тормозил перед пешеходным переходом и после этого уехал. Примерно в 20 метрах пешеходы практически прыгнули под колеса.

У обоих пострадавших диагностировали переломы ног. У пожилой женщины – открытый перелом ноги; у ее дочери – разрыв ноги у щиколотки.

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