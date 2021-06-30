Это случилось в поселке городского типа Безлюдовка утром 30 июня. Женщины попали под колеса неподалеку от пешеходного перехода.
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У обоих переломаны ноги
Вместе со сбитыми также была девушка. Однако она успела отскочить и не пострадала
Они все вместе вышли из автобуса и начали переходить дорогу. При этом пешеходы не смотрели по сторонам.
Женщины, которых сбила фура под Харьковом / Фото телеграмма "Харьків 1654"
Водитель фуры тормозил перед пешеходным переходом и после этого уехал. Примерно в 20 метрах пешеходы практически прыгнули под колеса.
У обоих пострадавших диагностировали переломы ног. У пожилой женщины – открытый перелом ноги; у ее дочери – разрыв ноги у щиколотки.
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