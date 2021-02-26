Жесткая авария произошла в селе Чаплинка Петриковского района Днепропетровской области 26 февраля. Водитель Nissan Tiida не справился с управлением и выехал с дороги.

Остановилась машина только после того, как на полном ходу влетела в летнюю кухню частного дома. В результате аварии пострадали 5 человек.

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Среди них двое детей.

Что известно об аварии под Днепром



Травмированных людей из машины доставали спасатели / Фото пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области

ДТП произошло на улице Журавлиного в селе Чаплинка около 7:48 утра.

Из-за чего именно владелец Nissan съехал с дороги, неизвестно. Это выясняют следователи.

На момент столкновения автомобиля со зданием в салоне находилась семья из 4 человек.

В летней кухне была хозяйка дома.



Травмированных участников ДТП госпитализировали / Фото пресс-службы ГСЧС Днепропетровщины

Все участники ДТП получили повреждения. Среди пострадавших – двое детей 2012 и 2015 года рождения.

По факту аварии полицейские открыли уголовное производство. Его квалификацию установят после получения информации от медиков о состоянии здоровья и степени травм пострадавших.