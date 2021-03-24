У поселка Казанка на Николаевщине 23 марта 17-летнего парня придавило бетонной плитой. К сожалению, он погиб. Еще один человек получил тяжелые травмы.

Это случилось во время разбора старого здания. Первыми на помощь пришли местные жители.

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Железобетонная упала на юношу и 60-летнего мужчину. Издание KYIV LIVE сообщает, что это были отец и сын. Они занимались демонтажем здания, ранее принадлежавшем местной ферме. Когда разбирали кирпич, здание начало валиться и они не успели отойти.

Что там застали спасатели

Когда работники ГСЧС приехали, оказалось, что мужчину уже госпитализировали. Тело сына было под бетонными завалами. Чтобы его достать пришлось разрезать заваленные конструкции, а затем разбирать их краном и погрузчиком.

Обратите внимание! В селе Пятидни на Волыни 12 марта во время ремонта обрушился мост. В результате инцидента пострадали 5 человек, которые осуществляли ремонтные работы.