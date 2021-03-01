Почти все голосования Рады в феврале пропустили 23 нардепа
В феврале 2021 года 23 народных избранника пропустили 90% голосований Верховной Рады. Участие во всех голосованиях приняли только 17 парламентариев.
Источник:Комитет избирателей
Самые низкие показатели голосований у депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", а самые высокие – у "Слуги народа".
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Депутаты, которые пропустили 90% голосований
- Тарас Козак из партии ОПЗЖ,
- Александр Скичко от "Слуги народа",
- Игорь Колихаев от "За майбутнє",
- Степан Ивахив "За майбутнє",
- Олесь Довгий – внефракционный,
- Наталья Пипа от "Голоса",
- Вадим Столар из ОПЗЖ.
В списке народных избранников, которые редко голосуют в Раде есть Сергей Лёвочкин, Ренат Кузьмин, Федор Христенко и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также "слуга народа" Галина Третьякова.
Заметим, говорится о депутатах, которые вообще не были на заседании Рады, и о тех, которые не нажимали "за", "против" или "воздержался" во время голосования парламента.
Как партии голосуют в Раде
- Депутаты от ОПЗЖ в среднем приняли участие в 47% заседаниях парламента,
- "За майбутнє" – 60%,
- "Батькивщина" – 70%,
- "Голос" – 76%,
- "Доверие" – 78%,
- "Европейская Солидарность" – 81%,
- "Слуга народа" – 88%.
Какие депутаты приняли участие во всех голосованиях
В списке "депутатов-отличников" в феврале оказались Сергей Штепа, Юрий Здебский, Максим Павлюк, Михаил Лаба, Николай Стефанчук и другие.
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