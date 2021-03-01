В феврале 2021 года 23 народных избранника пропустили 90% голосований Верховной Рады. Участие во всех голосованиях приняли только 17 парламентариев.

Самые низкие показатели голосований у депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", а самые высокие – у "Слуги народа".

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Депутаты, которые пропустили 90% голосований

Тарас Козак из партии ОПЗЖ,

Александр Скичко от "Слуги народа",

Игорь Колихаев от "За майбутнє",

Степан Ивахив "За майбутнє",

Олесь Довгий – внефракционный,

Наталья Пипа от "Голоса",

Вадим Столар из ОПЗЖ.

В списке народных избранников, которые редко голосуют в Раде есть Сергей Лёвочкин, Ренат Кузьмин, Федор Христенко и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также "слуга народа" Галина Третьякова.

Заметим, говорится о депутатах, которые вообще не были на заседании Рады, и о тех, которые не нажимали "за", "против" или "воздержался" во время голосования парламента.

Как партии голосуют в Раде

Депутаты от ОПЗЖ в среднем приняли участие в 47% заседаниях парламента,

"За майбутнє" – 60%,

"Батькивщина" – 70%,

"Голос" – 76%,

"Доверие" – 78%,

"Европейская Солидарность" – 81%,

"Слуга народа" – 88%.

Какие депутаты приняли участие во всех голосованиях

В списке "депутатов-отличников" в феврале оказались Сергей Штепа, Юрий Здебский, Максим Павлюк, Михаил Лаба, Николай Стефанчук и другие.