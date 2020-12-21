О скандальных решениях Конституционного суда, которые едва не стоили Украине безвиза и международной поддержки, знают лишь 27% опрошенных. А вот ситуация с судебной реформой Владимира Зеленского еще хуже. С ее содержанием хорошо знакомы 2% украинцев.

В целом 63% опрошенных плохо или совсем ничего не знают о КСУ. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Фонда демократических инициатив имени Кульчицкого.

Важно судьи КСУ – болезненное место в Украине: как Зеленский планирует с этим бороться

Результаты опроса

О судебной реформе Зеленского

23% украинцев в определенной степени осведомлены о содержании судебной реформы президента Украины;

2% – хорошо осведомлены;

21% – что-то знают;

67% – не осведомлены о содержании реформы;

10% – не интересуются этой темой.

Судебная реформа Зеленского: что предусматривает

Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины с 200 до 100.

Количество работников Высшей квалификационной комиссии судей уменьшается 3 16 к 12. Их будут назначать на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса.

Новые основания для увольнения членов ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями.

Как построить действительно независимый суд в Украине и что для этого нужно – читайте по ссылке.

О скандальном решении КСУ

Даже после возмущения медийного пространства в октябре и ноябре 31% украинцев ничего не знают о Конституционном Суде. А вот хорошую осведомленность в вопросе демонстрируют лишь 3,4% опрошенных.

Что стоит знать о решении КСУ? Большинство судей Конституционного Суда Украины 27 октября поставили крест на электронном декларировании чиновников. Своим решение они фактически позволили власть имущим врать в своих декларациях.

Добавим, что 15 декабря Верховная Рада одобрила законопроект о восстановлении полномочий НАПК. Ранее их заблокировал Конституционный Суд. Это стало началом конституционного кризиса в Украине.

Детали о законопроект

Этот законопроект предусматривает особенности составления протокола для судей. Именно это стало причиной отмены антикоррупционной реформы.

Он является необходимой составной частью закона о восстановлении полномочия НАПК.



Украинцы о деятельности КСУ / Данные Фонда демократических инициатив имени Кульчицкого