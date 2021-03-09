В Харькове ожидают выборов городского головы. Сейчас уже 2 кандидата объявили, что они пойдут на выборы осенью 2021 года, говорится о Михаиле Добкине и Игоре Терехове.

В то же время их рейтинг – почти одинаковый. Об этом в программе "Между прочим" рассказал общественный активист и депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

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Харьковский депутат отметил, что об участии в выборах Михаил Добкин и Игорь Терехов, который является исполняющим обязанности городского головы, заявили публично.

Сейчас между этими кандидатами шансы стать городским головой – примерно 50 на 50, у них почти равный рейтинг,

– рассказал Булах.

У Добкина могут быть преимущества

Однако депутат Харьковского горсовета предположил, что Добкин все же может иметь на примерно на 5% больший рейтинг, чем Терехов. Однако соответствующие кандидаты, по словам Дмитрия Булаха, даже несмотря на такое предположение – имеют почти равные шансы стать мэром Харькова.

"В городе за будущую должность харьковского городского головы идет жесткая борьба. Добкин использует все возможности, чтобы напомнить о себе, своей близости к Кернесу", – добавил общественный активист.

Обратите внимание! Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года, однако только 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет прекратил его полномочия.

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