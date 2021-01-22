Сразу 79 нардепов не получат зарплаты за декабрь 2020 года. В целом народным избранникам не выплатят примерно 3,3 миллиона гривен.

Зарплату не выплатят нардепам, которые в течение месяца пропустили более 30% голосования в Верховной Раде. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба общественного движения ЧЕСНО.

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Тот случай, когда записка от мамы не поможет. Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег,

– говорится в сообщении.

В частности, речь идет об Илье Киве, Кире Рудик, Александре Дубинском, Александре Балоге и Ярославе Дубневиче.



Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО



Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО

Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО



Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО

Что говорит спикер

Спикер Дмитрий Разумков ранее признавался, что некоторые нардепы очень обеспокоены потерей зарплаты.

Сперва Разумков не слишком верил в систему штрафов за прогулы для народных избранников. Он считал, что политики будут относиться к этому поверхностно.

Однако реакция нардепов искренне удивила Разумкова. Спикер заметил: жаловаться на потерю денег приходят даже те, на кого сперва ни за что бы не подумал.

Обратите внимание! Украинское законодательство предусматривает штрафы для нардепов-прогульщиков. Только в течение 2020 года это помогло сэкономить для Украины 30 миллионов гривен,