Кива и Дубинский без денег: почти 80 нардепов не получат свою зарплату
Сразу 79 нардепов не получат зарплаты за декабрь 2020 года. В целом народным избранникам не выплатят примерно 3,3 миллиона гривен.
Зарплату не выплатят нардепам, которые в течение месяца пропустили более 30% голосования в Верховной Раде. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба общественного движения ЧЕСНО.
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Тот случай, когда записка от мамы не поможет. Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег,
– говорится в сообщении.
В частности, речь идет об Илье Киве, Кире Рудик, Александре Дубинском, Александре Балоге и Ярославе Дубневиче.
Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО
Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО
Кто из нардепов не получит зарплату за декабрь / ЧЕСНО
Что говорит спикер
- Спикер Дмитрий Разумков ранее признавался, что некоторые нардепы очень обеспокоены потерей зарплаты.
- Сперва Разумков не слишком верил в систему штрафов за прогулы для народных избранников. Он считал, что политики будут относиться к этому поверхностно.
- Однако реакция нардепов искренне удивила Разумкова. Спикер заметил: жаловаться на потерю денег приходят даже те, на кого сперва ни за что бы не подумал.
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