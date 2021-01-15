Жители временно оккупированных территорий Донбасса продолжают получать российские паспорта. Так, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли принудительную паспортизацию тысячи граждан Украины.

Об этом говорится на странице в фейсбуке общественной организации "Восточной правозащитной группы". Они освещают проблемы на оккупированных территориях Донбасса.

Важно Принудительно получили паспорта России примерно 300 тысяч краинцев, – Резников

Такие данные они получили из собственных источников в Миграционной службе оккупационных администраций России в ОРДЛО. Они сообщают, что по состоянию на декабрь 2020 года в ОРДЛО выдали:

583 143 так называемых паспорта непризнанной "ЛНР";

671 631 так называемый паспорт "ДНР";

еще 168 381 паспорт Российской Федерации;

По состоянию на 15 ноября 2020 года непровозглашенная власть ОРДЛО выдала почти 300 тысяч паспортов России. Недавно министр реинтеграции Алексей Резников заявлял, что люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ потребления там.

Что говорит Кремль

Кремль требует от незаконной власти РФ в ОРДЛО постоянно увеличить объемы выдачи паспортов РФ.

Справка. Летом 2019 года президент России подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей. В Москве не учитывают требования Киева прекратить выдавать паспорта жителям оккупированных территорий.

Причина

В 2020 году увеличилось количество людей, получивших паспорт РФ. Люди начали массово выезжают на заработки, обучение и лечение в России, поскольку пункты пропуска закрыты.

Поэтому наши граждане не могут быстро попасть на территорию Украини. Также из-за пандемии коронавируса рабочие мигранты не могут выехать на работу в другие страны.