Почти 4 миллиона гривен: в КСУ рассказали, сколько Тупицкий заработал в 2020 году
Александр Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 миллиона гривен. Это в несколько раз больше, чем получили руководители министерств и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Рекордная зарплата главы КСУ
О зарплате Александра Тупицкого за 2020 год в Конституционном суде рассказали "Радио Свобода".
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В целом Тупицкому насчитали 3 715 035,02 гривны. Средний размер вознаграждения судьи в 2020 году составил 309 586,25 гривны.
Сколько за 2020 год заработали другие чиновники
- Премьер-министр Денис Шмыгаль за 9 месяцев на должности получил чуть более 350 тысяч гривен.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова за более 8 месяцев работы на должности получила примерно 630 тысяч гривен.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков за год заработал 557 тысяч гривен.
- Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов за 9 месяцев на посту получил 497 тысяч гривен.
- Министру обороны Андрею Тарану насчитали 753 тысячи гривен.
Как видим, зарплаты министров и главы КСУ не соизмеримы. Тупицкий заработал в 5 – 10 раз больше.
Отдых Тупицкого: что известно
- Главу КСУ Владимир Зеленский временно отстранил от работы.
- После этого Тупицкий поехал отдыхать в Дубай. СМИ писали, что с семьей он проживал в королевской вилле за 300 тысяч гривен в день. В КСУ, правда, такую информацию опровергли. Мол, за всю поездку на 3 человек судья выложил 242 тысячи гривен.
- Глава Конституционного суда сообщал, что при возвращении домой его будет ждать новое подозрение. Однако вечером 13 января Тупицкий прилетел в Борисполь и спокойно покинул аэропорт.
- Больше о чиновнике, его состоянии и скандальных решениях читайте по ссылке.
Что следует помнить об Александре Тупицком и скандале вокруг него / Инфографика 24 канала
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