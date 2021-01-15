Александр Тупицкий заработал за 2020 год более 3,7 миллиона гривен. Это в несколько раз больше, чем получили руководители министерств и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Рекордная зарплата главы КСУ

О зарплате Александра Тупицкого за 2020 год в Конституционном суде рассказали "Радио Свобода".

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В целом Тупицкому насчитали 3 715 035,02 гривны. Средний размер вознаграждения судьи в 2020 году составил 309 586,25 гривны.

Интересно! Весной 2020 года в Украине установили ограничение, по которому госслужащие на время карантина могли получать зарплату не более 47,2 тысячи гривен. Однако в конце августа КСУ отменил это ограничение.

Сколько за 2020 год заработали другие чиновники

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 9 месяцев на должности получил чуть более 350 тысяч гривен.

Генпрокурор Ирина Венедиктова за более 8 месяцев работы на должности получила примерно 630 тысяч гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за год заработал 557 тысяч гривен.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов за 9 месяцев на посту получил 497 тысяч гривен.

Министру обороны Андрею Тарану насчитали 753 тысячи гривен.

Как видим, зарплаты министров и главы КСУ не соизмеримы. Тупицкий заработал в 5 – 10 раз больше.

Отдых Тупицкого: что известно

Главу КСУ Владимир Зеленский временно отстранил от работы.

После этого Тупицкий поехал отдыхать в Дубай. СМИ писали, что с семьей он проживал в королевской вилле за 300 тысяч гривен в день. В КСУ, правда, такую информацию опровергли. Мол, за всю поездку на 3 человек судья выложил 242 тысячи гривен.

Глава Конституционного суда сообщал, что при возвращении домой его будет ждать новое подозрение. Однако вечером 13 января Тупицкий прилетел в Борисполь и спокойно покинул аэропорт.

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Что следует помнить об Александре Тупицком и скандале вокруг него / Инфографика 24 канала