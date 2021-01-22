Почти 20 российских книг запретили ввозить в Украину за пропаганду
В Украину из России запретили ввозить еще 18 книг. В них эксперты обнаружили пропаганду страны-агрессора.
В Украине расширили перечень запрещенных российских книг
Экспертный совет рассмотрел книги российского издательства ООО "Манн, Иванов и Фербер", которые украинские импортеры намеревались ввезти на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.
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В результате под запрет попали 18 книг – в них нашли пропаганду страны-агрессора.
В связи с нарушением закона и в соответствии с критериями оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению в Украине, экспертный совет решил отнести эти 18 изданий к издательской продукции, которая не разрешена в Украине,
– говорится в сообщении.
Какие именно нарушения выявили эксперты
- В Госкомитете телевидения и радиовещания объяснили, что на обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств "Эксмо" и АСТ, портала yandex.ru, которые находятся в Украине под санкциями.
- Также там нашли рекламу сети Вконтакте, вовлеченной в информационную войну против Украины. В сообщении отмечают, что через эту социальную сеть осуществляется рекрутинг наемников для участия в войне на Донбассе.
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Почему в Украине запрещают ввозить российские книги?В 2017 году заработал закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Это означает, что на территорию Украины нельзя ввозить литературу, которая по содержанию направлена против независимости государства, призывает к изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности, подрыву безопасности государства и тому подобное.
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