В Украину из России запретили ввозить еще 18 книг. В них эксперты обнаружили пропаганду страны-агрессора.

В Украине расширили перечень запрещенных российских книг

Экспертный совет рассмотрел книги российского издательства ООО "Манн, Иванов и Фербер", которые украинские импортеры намеревались ввезти на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.

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В результате под запрет попали 18 книг – в них нашли пропаганду страны-агрессора.

В связи с нарушением закона и в соответствии с критериями оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению в Украине, экспертный совет решил отнести эти 18 изданий к издательской продукции, которая не разрешена в Украине,

– говорится в сообщении.

Какие именно нарушения выявили эксперты

В Госкомитете телевидения и радиовещания объяснили, что на обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств "Эксмо" и АСТ, портала yandex.ru , которые находятся в Украине под санкциями.

, которые находятся в Украине под санкциями. Также там нашли рекламу сети Вконтакте, вовлеченной в информационную войну против Украины. В сообщении отмечают, что через эту социальную сеть осуществляется рекрутинг наемников для участия в войне на Донбассе.

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Справка. Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на владельцев Вконтакте в 2019 году.