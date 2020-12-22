Королевская почта Великобритании больше не отправляет письма и посылки в европейские страны. Это вынужденный шаг, ведь из-за нового штамма коронавируса многие страны прекратили транспортное сообщение с Объединенным Королевством.

Посылки и письма будут хранить до тех пор, пока ситуация не стабилизируется

Исключение составляет лишь Ирландия, туда корреспонденция продолжает поступать. Об этом информирует прессс-лужба Королевской почты.

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Почта рекомендует клиентам проверять сайт, где они могут ознакомиться с обновлениями по отправкам. В компании обещают хранить все письма и посылки до тех пор, пока не появится возможность их отправить.

Почту в Канаду и Турцию доставляют значительно медленнее

Проблемы есть и с доставкой почты в Канаду и Турцию. Из-за значительного снижения количества рейсов корреспонденция доходит туда значительно медленнее.

Что известно о новом штамме коронавируса

В декабре в Великобритании сообщили о новом штамме COVID-19.

Мутировавший вирус обнаружили еще в сентябре, однако массово распространяться он начал в конце ноября.

Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.

О случаях заражения новым штаммом сообщили в Дании, Нидерландах, ЮАР, Австралии и Италии.

В Великобритании ввели жесткий карантин.

Многие страны мира приостановили транспортное сообщение с Туманным Альбионом.



Что известно о новом штамме коронавируса / инфографика 24 канала