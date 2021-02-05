Президент Украины Владимир Зеленский в который раз прокомментировал решение СНБО о блокировании в Украине 3 телеканалов – "112 Украина", ZiK и NewsOne. Эти вещатели фактически принадлежат одному из лидеров ОПЗЖ и куму Путина – Виктору Медведчуку.

По словам главы государства ни о каком запрете свободы слова не говорится, а все дело заключается в нацбезопасности.

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Детали заявления Зеленского

Президент напомнил, что он отдал телевидению более 20 лет своей жизни. Кроме того, его часто раньше просили кое-что не говорить, о чем-то не шутить, а также запрещали концерты. Он отметил, что он – тот человек который ненавидит цензуру всем своим существом и знает, что такое защищать свободу слова.

"Итак, если при всем вышеуказанном я принял такое решение – значит, на это были веские, железобетонные причины", – заявил Зеленский.

Также он напомнил о своей присяге при вступлении на пост президента. Тогда он поклялся защищать суверенитет, независимость и безопасность Украины.

Если кто-то забыл, Россия у нас аннексировала Крым. И часть нашей территории – сегодня оккупирована. Уверен, временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой. Все они представляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой,

– подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что будет действовать любыми доступными ему законными путями для нейтрализации подобных угроз, в том числе с помощью санкций.

Также он обвинил эти каналы в обнародовании неправдивой и замалчивании правдивой информации.

"Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны нет. Точнее есть, но гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт", – подытожил Зеленский.

Обратите внимание Отменить уже невозможно, – Данилов о санкциях против каналов Медведчука

Коротко о санкциях против ZIK, NewsOne и "112 Украина"



Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала