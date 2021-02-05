Почему заблокировали каналы Медведчука: Зеленский назвал железобетонные аргументы
Президент Украины Владимир Зеленский в который раз прокомментировал решение СНБО о блокировании в Украине 3 телеканалов – "112 Украина", ZiK и NewsOne. Эти вещатели фактически принадлежат одному из лидеров ОПЗЖ и куму Путина – Виктору Медведчуку.
Источник:телеграм Владимира Зеленского
По словам главы государства ни о каком запрете свободы слова не говорится, а все дело заключается в нацбезопасности.
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Детали заявления Зеленского
Президент напомнил, что он отдал телевидению более 20 лет своей жизни. Кроме того, его часто раньше просили кое-что не говорить, о чем-то не шутить, а также запрещали концерты. Он отметил, что он – тот человек который ненавидит цензуру всем своим существом и знает, что такое защищать свободу слова.
"Итак, если при всем вышеуказанном я принял такое решение – значит, на это были веские, железобетонные причины", – заявил Зеленский.
Также он напомнил о своей присяге при вступлении на пост президента. Тогда он поклялся защищать суверенитет, независимость и безопасность Украины.
Если кто-то забыл, Россия у нас аннексировала Крым. И часть нашей территории – сегодня оккупирована. Уверен, временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой. Все они представляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой,
– подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что будет действовать любыми доступными ему законными путями для нейтрализации подобных угроз, в том числе с помощью санкций.
Также он обвинил эти каналы в обнародовании неправдивой и замалчивании правдивой информации.
"Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны нет. Точнее есть, но гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт", – подытожил Зеленский.
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Коротко о санкциях против ZIK, NewsOne и "112 Украина"
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений – 5 лет.
- Казак – бизнеспартнер Медведчука, и согласно расследованиям активистов, речь идет фактически о компаниях, которые принадлежат куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", которая работает на оккупированной Луганщине.
Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала
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