Денис Шмыгаль объяснил, почему во время локдауна в стране запретили продавать непродовольственные товары. Все потому, что в случае покупки большего количества товаров человек дольше будет находиться в магазине, а это – риск заражения.

Что сказал Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль объяснил, что такие ограничение ввели для уменьшения мобильности населения. Об этом чиновник рассказал на заседании правительства 13 января, пишет 24 канал.

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Есть большое количество нареканий и шуток по поводу того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродовольственное. Понимаю. Но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения,

– подчеркнул премьер.

Он добавил: "Это также означает больше времени в магазине, а соответственно большую возможность встретиться с тем, кто болеет без симптомов, и соответственно распространить вирус".

По словам министра, такой путь борьбы с коронавирусом выбрали большинство европейских стран.

Почему карантин усилили в именно в январе

Шмыгаль отметил, что усиленные ограничения именно в январе ввели по ряду причин:

В январе деловая активность существенно падает. Из-за этого удар по экономике значительно меньше.

Показатели заболеваемости позволяли ввести карантин не в декабре, а в январе.

Карантин усилили сразу после праздников, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая образовалась из-за мобильности населения.

Премьер-министр добавил, что в Украине карантинные мероприятия значительно мягче по сравнению со странами Евросоюза. Так как в нашем государстве не вводили комендантский час и не останавливали работу транспорта.

Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала