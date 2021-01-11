В Украине из-за жесткого локдауна запретили продажу ряда товаров. Впрочем, некоторых украинцев возмущает, почему алкоголь можно приобрести, а другие важные товары – нет.

Однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что алкоголь по всем кодам относится к продуктам питания. Об этом сообщает "Новое время".

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По его словам, никто не собирался отделять, какие продукты питания можно продавать, а какие – нет.

Глава Минздрава заявил, что карантинные ограничения ввели для того, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Он утверждает, что это снижает риск заболевания COVID-19.

Это все исключительно законы эпидемиологии. Нам нужно, чтобы человек как можно меньше времени находился в помещениях риска, где есть много людей,

– подчеркнул Степанов.

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Министр рассказал, что во время карантинных ограничений люди приходят в магазин, чтобы купить товары на каждый день. Однако другие менее важные товары можно заказать в интернет-магазинах или их стоит приобрести заранее.

"Если человек идет в магазин исключительно за продуктами питания, он не ходит там, чтобы выбрать акварель или какие-то другие вещи", – подытожил глава Минздрава.

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Степанов также добавил, что действующие карантинные ограничения в Украине "невозможно" сравнивать с карантином в странах Европейского Союза.



Локдаун: что можно будет купить, а что – нет / Инфографика 24 канала