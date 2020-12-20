Владимир Зеленский убежден, что инфраструктура очень важна в борьбе с эпидемией COVID-19. Так как скорые по отремонтированным дорогам начали добираться до больных значительно быстрее.

Почему дороги нужно строить даже в эпидемию

Президент в интервью The New York Times объяснил, почему даже во время эпидемии коронавируса он акцентировал внимание на инфраструктуре.

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Много обвинений в мой адрес, мол, во время эпидемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро,

– отметил Зеленский.

По его словам, хорошие дороги позволили пожарным машинам оперативно добираться до мест возгорания, в частности во время лесных пожаров на Луганщине.

"Сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней", – добавил глава государства. И подчеркнул, что это подтверждает важность инфраструктуры.

Что удалось сделать в 2020 году и какие планы на будущее

Зеленский рассказал, что в этом году уже сделали 4 тысячи километров дорог. А это превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.

Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали,

– подытожил президент.

Он считает, что Украина имеет шанс за 4 – 5 лет построить все инфраструктурные узлы.

Сообщение с временно оккупированными территориями

Отдельное внимание Зеленский уделил строительству сообщения с оккупированным Донбассом.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы построили мосты, открыли КПВВ", – заявил глава государства.

Такое же сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами Крыму. Там тоже появились современные контрольные пункты въезда – выезда.

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