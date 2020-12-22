Вынести отдельно вопрос обмена пленными во время переговоров с Россией невозможно. Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников считает, что сейчас российская сторона в этом не заинтересована.

Почему обмен пленными до сих пор не состоялся

Если бы можно было вопрос обмена пленными рассмотреть отдельно, это давно сделали. Об этом в интервью "Суспильному" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, для тех, кто принимает решения с российской стороны, эти люди не имеют никакого значения.

Да, было несколько этапов освобождения. Но не забывайте – они получили тех, кто был им нужен. Возможно, сейчас нет тех, кто их интересует,

– отметил Резников.

Поэтому оккупанты с июля 2020 года заблокировали этот вопрос. В то же время их руководитель договорился в Париже о формуле "всех на всех".

Как Россия блокирует его

Резников добавил, что оккупанты не спешат, прибегая к различным отговоркам. Мол, "украинский парламент принял постановление о местных выборах, оно нам не нравится". Хотя в 2015 году, по словам министра, позиция России была противоположной.

Он уточнил, что в Минских договоренностях не написано, что Верховная Рада должна принимать какие-то постановления.

"Если вы предлагаете четко двигаться по договоренностям, там написано, что фиксируется линия соприкосновения по состоянию на 2014 год. Согласно этой договоренности, Дебальцево должно быть под контролем Украины", – подчеркнул Резников.

И добавил, что город пока занят оккупационными войсками. Украина предлагает сначала освободить его. На что оккупанты отвечают, что "уже так сложилось".

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Обратите внимание! Украинская сторона ранее надеялась, что обмен пленными проведут уже до конца 2020 года. Дедлайн 24 декабря. Больше читайте здесь.