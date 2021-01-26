Назначение Юрия Витренко первым вице-премьером-главой Министерства энергетики вновь оказалось под угрозой. Он может не набрать в Раде необходимого количества голосов из-за конфликта вокруг Александра Дубинского, который попал под американские санкции.

Источник: "Бабель"

Об этом изданию сообщил источник в руководстве фракции "Слуги народа".

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Что известно о назначении Витренко

Сам Витренко ранее заявлял, что Верховная Рада рассмотрит его назначение на этой неделе, а, возможно, даже 26 января.

Поддержать его кандидатуру призвал "слуг" президент Зеленский на заседании фракции 25 января.

Голосов может не хватить

Как сообщил источник, необходимых 226 голосов в Раде может не хватить из-за конфликта вокруг Дубинского. Скандального нардепа поддерживает так называемая группа Игоря Коломойского, в которую входит примерно 30 человек из 246 "слуг". Именно этих голосов может не хватить для назначения Витренко министром энергетики.

Обратите внимание! Накануне на встрече с депутатами Зеленский дважды просил Дубинского добровольно выйти из фракции, однако тот отказался. Позже нардеп записал видеообращение, в котором раскритиковал позицию "слуг", и попросил президента встретиться с ним лично.

Кто еще поддерживает кандидатуру Витренко

В то же время кандидатуру Витренко готовы поддержать представители так называемой группы Рината Ахметова, которой, по данным СМИ, курирует бизнесмен Илья Павлюк.

Эту информацию подтвердил и нардеп Андрей Герус. Он уточнил, что сейчас в Раде есть достаточно голосов для того, чтобы вынести кандидатуру Витренко на рассмотрение парламента.

Кстати Есть много политических причин, – Витренко о том, почему Рада провалила его назначение в декабре

Назначение Витренко: Предыстория