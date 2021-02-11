Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в депутаты в одном из округов Ивано-Франковской области – украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка. Голосование состоится 28 марта 2021 года.

Поскольку Вирастюк родом из Ивано-Франковщины, то он хорошо знает регион. Это в эфире отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: Вирастюк – сильная кандидатура

По ее словам, спортсмен имеет очень положительную репутацию. Поэтому это может помочь ему во время голосования.

Совершенно очевидно, что это сильная кандидатура для Франковщины,

– отметила Кравчук.

Она отметила – очень важно то, что Вирастюк хорошо понимает, чем хочет заниматься в Верховной Раде. Он видит свою деятельность, связанную с реабилитацией военных.

"Когда Василий рассказывал о своем опыте, то я поняла, что он хочет влиять на ситуацию больше, чем быть главой тренерского состава", – сказала нардеп.

Какие шансы у Вирастюка

Шансы у Вирастюка, как сказала Кравчук, достаточно высоки. Ведь он имеет преимущество перед конкурентами – 100-процентную узнаваемость.

Напомним! Внеочередные выборы в Верховную Раду на Ивано-Франковщине назначили из-за того, что бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андрийович от этого округа стал городским главой города Надворная. Поэтому его место оказалось вакантным.

"Если мы получим убедительного сторонника Государственной программы по реабилитации, то от этого страна только выиграет", – добавила нардеп.

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