Вирастюк – сильная кандидатура для Франковщины: Кравчук объяснила почему
Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в депутаты в одном из округов Ивано-Франковской области – украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка. Голосование состоится 28 марта 2021 года.
Источник:24 канал
Поскольку Вирастюк родом из Ивано-Франковщины, то он хорошо знает регион. Это в эфире отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Кравчук: Вирастюк – сильная кандидатура
По ее словам, спортсмен имеет очень положительную репутацию. Поэтому это может помочь ему во время голосования.
Совершенно очевидно, что это сильная кандидатура для Франковщины,
– отметила Кравчук.
Она отметила – очень важно то, что Вирастюк хорошо понимает, чем хочет заниматься в Верховной Раде. Он видит свою деятельность, связанную с реабилитацией военных.
"Когда Василий рассказывал о своем опыте, то я поняла, что он хочет влиять на ситуацию больше, чем быть главой тренерского состава", – сказала нардеп.
Какие шансы у Вирастюка
Шансы у Вирастюка, как сказала Кравчук, достаточно высоки. Ведь он имеет преимущество перед конкурентами – 100-процентную узнаваемость.
"Если мы получим убедительного сторонника Государственной программы по реабилитации, то от этого страна только выиграет", – добавила нардеп.
Вирастюк становится нардепом: что известно
- Стало известно 10 февраля, что партия "Слуга народа" планирует утвердить Василия Вирастюка кандидатом на довыборы в Верховную Раду.
- Официально его кандидатуру выдвинули 11 февраля.
- Политолог Олег Саакян считает, что на округе состоится электоральная эпическая битва из-за того, что другие претенденты известны.
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