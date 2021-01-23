В начале 2021 года президент Украины подписал закон № 3014 "Об электронных коммуникациях". На подготовку документа ушло 2 года, впрочем, Владимир Зеленский подписал его не сразу, утвердил со второй попытки после доработки парламентом.

Политики отмечают важность закона, который заработает в начале 2022 года. Ведь сейчас в Украине электронные коммуникации регулируют законы, принятые еще в начале 2000-х годов. Кроме того, новый документ является частью соглашения о Европейской ассоциации. Подробнее – в сюжете 24 канала.

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Доступ к персональной информации

Широкую полемику в обществе вызвал пункт закона о доступе к персональным данным украинцев для правоохранительных органов и спецслужб. В целом операторы и провайдеры даже сейчас, согласно законодательству, должны устанавливать соответствующее оборудование. Оно бы при необходимости давало спецслужбам доступ к информации о пользователях.

Теперь операторы должны предоставить только единую точку входа для всех спецслужб. Впрочем получить персональную информацию удастся лишь после решения суда.

Упрощение происходит, прежде всего, из-за того, что количество таких точек доступа четко регламентируется,

– отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

К чему готовиться украинцам

Однако некоторые специалисты считают, все же, если спецслужбы уже имеют пути доступа к информации об обычных пользователях, то могут начать этим злоупотреблять. И даже ограничение в виде решения суда им не помешает.

Еще один вопрос, который возникает после принятия этого закона – вырастут ли цены на услуги операторов и провайдеров. Специалисты склоняются к мнению, что, скорее всего, вырастут. Однако это не связано с законом.

Цены на услуги операторов вырастут / Фото Pixabay

"Оборудование, которое используют для предоставления телекоммуникационных услуг, производят преимущественно не в Украине. Его закупают на открытом глобальном рынке", – отметил Шелест.

Закон соответствует европейским требованиям

Руководитель сектора ІТ и Телеком в BRDO Игорь Самоходский отметил, что новый закон отвечает всем европейским требованиям.

Он имплементирует новейшее законодательство, которое даже еще не все страны ЕС успели имплементировать. Поэтому мы получим, во-первых, евроинтеграционные изменения, а во-вторых – полноценную реформу, построенную на новейших подходах, которые выработаны были в Евросоюзе,

– отметил Самоходский.

Нужно принять смежный законопроект

Впрочем, чтобы с января 2022 года документ начал полноценно работать, должны потрудиться народные депутаты. В частности, принять смежный законопроект.

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Речь идет о создании национального регулятора в сфере электронных коммуникаций. В сессионном зале его будут рассматривать уже на ближайшей неделе и искать 226 голосов поддержки для принятия в первом чтении.