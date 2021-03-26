Ежегодно, в последнее воскресенье марта, украинцы переводят стрелки часов на один час вперед, а в конце октября – назад. Однако главный вопрос, который беспокоит большинство, – зачем мы это делаем.

О сезонном времени и перестанет ли Украина каждый раз с ним "играть" – читайте в материале.

К слову Украина перейдет на летнее время 28 марта

Кто был инициатором перехода на летнее время

На самом деле предложение перейти на летнее время было шуткой. Сатирическую инициативу выдвинул Бенджамин Франклин, который был еще тем соней. По его версии, если просыпаться на час позже, тогда когда солнце уже встало, можно немало свечей сэкономить.

Справка. Бенджамин Франклин – один из основателей США, политический деятель, которого считают национальным героем Америки. Один из лидеров войны за независимость США.

Впоследствии в Европе так и сделали. Через 100 лет переводить стрелки часов летом предложили два совершенно не связанных ученых. По расчетам изобретателей, только 80 минут разницы во времени позволило бы ежегодно сэкономить на освещении более 2,5 миллионов фунтов.

Какая страна первой начала переводить часы

Первой страной, которая ввела летнее и зимнее время, была Германия и произошло это во время Первой мировой войны. Не замедлили с установлением временных переходов и другие страны Европы. Объясняли перевод стрелок в те времена экономией ресурсов, и это было действительно актуально.

В то время, как большинство ведущих западных стран мира начали практиковать сезонное время более 100 лет назад, то у нас это произошло сравнительно недавно. В Советском Союзе в 1981 году, за 10 лет до исчезновения этого государства с карты мира.

Когда Украина стала жить по сезонному времени

В независимой Украине переводить стрелки часов осенью и весной начали в 1996 году. А в сентябре 2011 года Верховная Рада Януковича отменила возвращение на зимнее время. Впрочем, это вызвало возмущение у населения – людям пришлось бы идти на работу еще до восхода солнца, в темноте. Верховная Рада в октябре того же года признала, что постановление утратило силу. Следовательно, из года в год дискутируют о целесообразности отмены этих переходов.

Но летнее время больше не работает. И хотя перевод часовых стрелок действительно влияет на снижение затрат на электроэнергию, но в современном мире это влияние мизерное. Более серьезные последствия оно оказывает на организм человека. Согласно статистике, первые дни после перехода на другое время, отмечаются всплеском инсультов, инфарктов, растет число аварий.

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Ежегодный переход на летнее время применяется сейчас только в 60 странах мира. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным времени, или отказались от такой практики.

Как живет Европа

Европейский парламент в 2019 году также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% жителей Европы отдали голоса за отмену перевода часов.

Украина также хочет отказаться от летнего времени. Вот что по этому поводу думает автор соответствующего законопроекта вице-спикер Руслан Стефанчук: "Основная идея этого законопроекта – ввести естественное для Украины зимнее время, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов".

Почему Украинц хотят оставить в зимнем времени, а не в летнем

Все потому, что имея единственное время по всей стране, солнце в разных ее уголках сходит по-разному.

Рассмотрим зимнее и летнее время на примере самого длинного и самого короткого дня в году:

по зимнему времени 21 июня в Киеве рассвет наступит в 03:46 , а в Харькове солнце выйдет раньше – в 03:26 ;

, а в Харькове солнце выйдет раньше – в ; по летнему времени 21 декабря в Киеве будет восходить солнце в 08:56, а в Ужгороде в этот день рассвет аж в 09:21.

То есть по летнему времени нам бы пришлось время от времени приходить на работу еще до рассвета. Да и с только зимним временем восходы солнца будут несколько отличаться. Поэтому, депутаты говорят о перспективах – в разных областях устанавливать разное начало рабочего дня или учебного процесса, которое будет удобным отдельно для каждого региона.

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Верховная Рада отказалась отменять сезонный перевод часов на летнее и зимнее время. За законопроект "Об исчислении времени в Украине", который должен установить "вечное зимнее время", проголосовали только 212 депутатов. Теперь его отправили на повторное чтение. Итак, не забудьте в ночь с 28 на 29 марта перевести свои часы на 1 час вперед, то есть на летнее время.