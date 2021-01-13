Почему в Украине закрываются книжные магазины: объяснение от Ткаченко
Книжная отрасль в Украине переживает не лучшие времена – упали тиражи и количество наименований книг. Из-за этого закрываются книжные магазины. Причина в том, что с каждым годом остается все меньше украинцев, которые читают.
Положительные изменения в книжной сфере способны стимулировать продвижение чтения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью НВ.
Читайте также Путешествуйте, не выходя из дома: 7 книг, перенесут вас в другую страну
Об объемах тиражей
- Министр отметил, что за последние годы в Украине объем печатных экземпляров уменьшился с 5 тысяч – 6тысяч в 2015 году до 700 – 800 экземпляров в 2020 году.
- Тираж в 2019 году составлял 29,9 миллиона, а в 2020 году – лишь 8 миллионов.
- Сократилось также количество наименований – с 13 651 в 2019 году до 8 тысяч в 2020 году.
Украинцы мало читают
- Тех, кто читает ежедневно, только 8%;
- 38% – читают раз в месяц;
- 19% – нерегулярные читатели;
- 35% – не читают вообще;
- при этом 53% из тех, что прочитали хотя бы 1 книгу за последний год, не приобрели ни одной книги.
Надо привить украинцам привычку читать
Для этого, считает Ткаченко, надо популяризировать чтение в Украине.
Прежде всего популяризация чтения влияет на грамотность населения, саморазвитие и карьерный рост ... Во-вторых, привычка читать у украинцев сформирует спрос на книгу, издательства в свою очередь станут конкурентоспособными и будут предлагать только качественную литературу,
– подчеркнул министр.
Он добавил, чтобы стимулировать спрос к чтению украинцев институт книги в прошлом году запустил около 20 инициатив для развития и продвижения чтения. А для популяризации украинских книг за рубежом реализовали программу переводов Translate Ukraine.
Кстати Они изменили мир: 5 книг, которые перевернут ваше сознание
Библиотеки нужно трансформировать
В министерстве культуры, отметил Ткаченко, нацелены на модернизацию библиотек и их трансформацию в современные культурные точки аттракции для жителей областей. Также нужно пополнять фонды лучшими новинками книжного рынка.
Поделиться новостью