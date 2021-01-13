Книжная отрасль в Украине переживает не лучшие времена – упали тиражи и количество наименований книг. Из-за этого закрываются книжные магазины. Причина в том, что с каждым годом остается все меньше украинцев, которые читают.

Положительные изменения в книжной сфере способны стимулировать продвижение чтения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью НВ.

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Об объемах тиражей

Министр отметил, что за последние годы в Украине объем печатных экземпляров уменьшился с 5 тысяч – 6тысяч в 2015 году до 700 – 800 экземпляров в 2020 году.

Тираж в 2019 году составлял 29,9 миллиона, а в 2020 году – лишь 8 миллионов.

Сократилось также количество наименований – с 13 651 в 2019 году до 8 тысяч в 2020 году.

Украинцы мало читают

Тех, кто читает ежедневно, только 8%;

38% – читают раз в месяц;

19% – нерегулярные читатели;

35% – не читают вообще;

при этом 53% из тех, что прочитали хотя бы 1 книгу за последний год, не приобрели ни одной книги.

Надо привить украинцам привычку читать

Для этого, считает Ткаченко, надо популяризировать чтение в Украине.

Прежде всего популяризация чтения влияет на грамотность населения, саморазвитие и карьерный рост ... Во-вторых, привычка читать у украинцев сформирует спрос на книгу, издательства в свою очередь станут конкурентоспособными и будут предлагать только качественную литературу,

– подчеркнул министр.

Он добавил, чтобы стимулировать спрос к чтению украинцев институт книги в прошлом году запустил около 20 инициатив для развития и продвижения чтения. А для популяризации украинских книг за рубежом реализовали программу переводов Translate Ukraine.

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Библиотеки нужно трансформировать

В министерстве культуры, отметил Ткаченко, нацелены на модернизацию библиотек и их трансформацию в современные культурные точки аттракции для жителей областей. Также нужно пополнять фонды лучшими новинками книжного рынка.