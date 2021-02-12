Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов не считает, что пророссийские силы в Украине имеют большее преимущество над проукраинскими. Хотя их поддержка растет, и это результат того, какую свободу раньше давала власть куму Путина Виктору Медведчуку и его соратникам.

По результатам последних соцопросов, Олег Сенцов подчеркнул, что их "немного подкрутили в пользу ОПЗЖ". Ведь эта политсила все же не может по популярности превзойти пропрезидентскую "Слугу народа".

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Популярны ли пророссийские силы в Украине: мнение Сенцова

По его словам, в Украине есть 3 сильных политических проекта. Говорится о "Слуге народа", "Европейской Солидарности" и "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Скорее всего, ЕС стоит на своем электоральном потолке, падение популярности "слуг" можно объяснить их хаотичной политикой, которую они проводят в течении этих полутора лет, ситуация с ОПЗЖ – прямое следствие того, что позволяли Виктору Медведчуку последние семь лет к моменту закрытия каналов,

– подчеркнул Сенцов.

Бывший политзаключенный добавляет, вместо того, чтобы еще раньше закрыть "медийные помойки" кума Путина, сразу после их появления, его поддерживали как спарингпартнера. Так же поддерживали еще одного лидера ОПЗЖ – Юрия Бойко.

"Создали некую страшилку для украинцев с ценностями суверенной демократии. И результат, по моему мнению, является вполне закономерным", – подытожил Сенцов.

Что Сенцов думает о закрытии медведчуковских телеканалов – можете прочитать по этой ссылке.

Арест и освобождение Олега Сенцова: главное

Режиссера вместе с другим активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Мужчин обвинили в подготовке терактов на полуострове.

В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.

В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня ее начала из-за угрозы принудительного кормления.

со дня ее начала из-за угрозы принудительного кормления. Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией. Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.

в рамках обмена Украины с Россией. Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца. После освобождения он заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой.

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