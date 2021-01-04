Власть в Украине в начале Независимости решила отказаться от ядерного оружия, взирая на последствия Чернобыльской катастрофы. А отдать ядерные боеголовки страна тогда могла только России.

Леонид Кравчук вновь попытался объяснить, почему Украина потеряла ядерный статус

Отдать ядерные боеголовки пришлось, ведь истекал срок их годности. К тому же на власть давило осознание последствий Чернобыльской катастрофы. Об этом рассказал первый президент Украины (а теперь руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе) Леонид Кравчук, пишет Obozrevatel .

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Последствия Чернобыльской катастрофы уже тогда становились очевидными – тысячи больных, зараженная территория и другое. Это заставило народных депутатов очень внимательно посмотреть на ядерные перспективы Украины,

– пояснил Кравчук.

По состоянию на 1991 год на территории Украины было 175 ядерных шахт. Первый президент считает, что они могли угрожать молодому государству. Ведь срок годности боеголовок истекал к 1997 году.

"Мы не могли ждать, когда они начнут неконтролируемо взрываться", – подчеркнул Леонид Кравчук. И добавил, что никому другому, кроме России, на тот момент эти боеголовки отдать было невозможно.

Что раньше говорил Кравчук о том, почему Украина отдала ядерное оружие

Кравчуку часто приходится отвечать на этот вопрос (почему Украина отдала ядерное оружие), ведь именно во время его президентской каденции это произошло. К примеру:

В 2014 году Леонид Кравчук заявил, что стоимость восстановления ядерного оружия в Украине – не менее 100 миллиардов долларов, это дорого и нецелесообразно. К тому же при условии возобновления ядерного статуса Украина нарушит подписанные ею международные соглашения.