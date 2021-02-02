Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушения режима тишины нет оснований говорить о его срыве.

Источник: "Радио Донбасс.Реалии"

По словам Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

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Он добавил, что бывают дни, когда оккупанты не стреляют. В то же время случается такое, что враг ранит или даже убивает наших защитников.

Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем 2 недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали,

– заявил Арестович.

Советник по информационной политике объяснил, что в таком случае лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван.

Обратите внимание! В течение последних дней пророссийские боевики на Донбассе активизировались. Чуть ли не ежедневно они нарушают режим прекращения огня, прицельно обстреливая позиции наших защитников. В основном обстрелы носят провокационный характер. Правда, бывают дни, когда обстрелы боевиков действительно наносят ущерб украинским бойцам.

За время действия нового перемирия уже погибли 9 украинских военных, из них 4 — в январе 2021 года. По данным ООН, с апреля 2014 года по 31 июля 2020 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.

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