Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина в будущем все же станет членом НАТО. Однако сейчас, по его убеждению, решение о членстве находится в "заложниках" русских мифов об экспансии на восток.

Об этом говорится в статье Кулебы "Почему Украина до сих пор не в НАТО?" Ее опубликовали на сайте американской неправительственной аналитической организации "Атлантический совет".

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Двери НАТО остаются открытыми для Украины

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что глубоко благодарен генеральному секретарю НАТО Енсу Столтенбергу за четкий сигнал. Тот, в свою очередь, заявил, что ни одна посторонняя страна не имеет права ветировать стремление Украины и Грузии вступить в НАТО, и время разделения мира на сферы влияния завершился.

В то же время Кулеба отметил: недавно Столтенберг на пресс конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отметил, что "двери НАТО остаются открытыми". Также Столтенберг заявил, что НАТО остается преданным решению Бухарестского саммита Альянса в 2008 году о том, что Украина в будущем станет его членом.

Призыв Кулебы к странам-членам НАТО

Украинский министр подчеркнул: это важно, но похоже, давно пора для всех сделать долгожданный шаг вперед. Говорится о предоставлении Плана действий относительно членства Украины и Грузии.

Не надо держать это решение в заложниках мифов и страхов, которые затмевают наше стратегическое мышление и искривляют аргументы,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что ложные мифы и страхи происходят от российских дезинформационных кампаний, она сочетает с военными операциями, чтобы оправдать свои агрессивные действия.

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Подробнее о шагах России, из-за которых Украина – до сих пор не в НАТО

По словам чиновника, Россия распространяет мифы о якобы экспансии НАТО, от которой Кремль "защищается". По его убеждению, именно такие мифы сформировали российский аргумент, что Запад не должен "провоцировать" Россию расширением на восток.

В то же время Кулеба обратил внимание, что ключевым уроком, начиная с 2000-х годов, должно стать понимание, что ничто так не поощряет агрессию Кремля, как российские призывы "не провоцировать Россию".

"Мы должны прислушиваться к сигналам России осторожно, но мы не должны позволять этим сигналам направлять нас в принятии стратегических решений", - отметил он.

Важность Плана действий относительно членства Украины в НАТО

Глава МИД подчеркнул: украинцы понимают, что План действий по членству – это не то же самое, что членство. Но этот план все же прислал бы четкий сигнал, что идея будущего членства в НАТО не является лишь декларацией.

Этот шаг доказал бы, что Альянс придерживается своих собственных обязательств, взятых в Бухаресте в 2008 году. Это направило бы четкий сигнал, что НАТО настроено защищать свои ценности демократии и свободы, в соответствии с которыми право государств выбирать их собственное будущее является фундаментальным,

– констатировал Кулеба.

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