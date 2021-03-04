Украина – одна из стран-лидеров в Европе по количеству госпредприятий. В то же время большинство из этих объектов убыточны, а их приватизация интересует инвесторов.

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Отметим, ранее в Фонде госимущества выразили надежду, что в 2021 году удастся вдвое увеличить поступления в бюджет от приватизации госимущества - до 12 миллионов гривен.

Руководитель Фонда Дмитрий Сенниченко пояснил, что на приватизацию намерены отдать, в частности, бывший киевский завод "Большевик", различные облэнерго и Объединенную горно-химическую компанию.

Приватизация в 2020 году: основное

В течение 2020 года Фонд государственного имущества провел более 1,4 тысячи аукционов.

Едва ли не самой показательной и громкой стала приватизация гостиницы "Днепр" в Киеве.

Государство выручило почти в 14 раз больше, чем планировало – 1,111 миллиардов гривен.

Справка. В Украине – наибольшее количество государственных предприятий в мире, а именно 3 733. Для сравнения – в Венгрии таких только 371, в Латвии – 85, а в Польше – только 55.