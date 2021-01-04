Нет альтернативы: социолог о высоких рейтингах Зеленского
Несмотря на низкий уровень доверия общества к президенту Владимиру Зеленскому политик остается лидером электоральных симпатий. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто заявил, что все из-за отсутствия альтернативы.
Что заявил социолог
В Украине нет другого кандидата, за которого бы население было готово отдать свой голос. Об этом в интервью "РБК-Україна" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Паниотто.
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Социолог отметил, что после 2014 года в Украине значительно упало доверие к системным политикам. Все потому, что СМИ начали работать по-другому.
Во времена Януковича фактически был лишь 1% оппозиционных каналов и только они рассказывали о коррупции в верхних эшелонах власти. После 2014 года о коррупции рассказывали все каналы, разве что кроме спортивных,
– заявил Паниотто.
Поэтому, по его словам, доверие к власти "фантастически упало".
Паниотто о Порошенко
Паниотто подчеркнул, что пятый президент Петр Порошенко очень нарастил свой рейтинг. Однако за него никогда не проголосуют 70% украинцев.
"У Порошенко, несмотря на достаточно высокие электоральные показатели – до 20%, антирейтинг равен 70%. То есть 70% никогда за него не проголосуют. У него есть шансы только в ситуации, если вообще не появится ни один другой перспективный кандидат", – пояснил гендиректор КМИС.
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