Несмотря на низкий уровень доверия общества к президенту Владимиру Зеленскому политик остается лидером электоральных симпатий. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто заявил, что все из-за отсутствия альтернативы.

Что заявил социолог

В Украине нет другого кандидата, за которого бы население было готово отдать свой голос. Об этом в интервью "РБК-Україна" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Паниотто.

Интересно Президентский рейтинг: поддержка Медведчука растет, какой рейтинг у Зеленского

Социолог отметил, что после 2014 года в Украине значительно упало доверие к системным политикам. Все потому, что СМИ начали работать по-другому.

Во времена Януковича фактически был лишь 1% оппозиционных каналов и только они рассказывали о коррупции в верхних эшелонах власти. После 2014 года о коррупции рассказывали все каналы, разве что кроме спортивных,

– заявил Паниотто.

Поэтому, по его словам, доверие к власти "фантастически упало".

Паниотто о Порошенко

Паниотто подчеркнул, что пятый президент Петр Порошенко очень нарастил свой рейтинг. Однако за него никогда не проголосуют 70% украинцев.

"У Порошенко, несмотря на достаточно высокие электоральные показатели – до 20%, антирейтинг равен 70%. То есть 70% никогда за него не проголосуют. У него есть шансы только в ситуации, если вообще не появится ни один другой перспективный кандидат", – пояснил гендиректор КМИС.

Обратите внимание! Согласно опросу КМИС за 17–23 декабря 2020 года, первым в президентском рейтинге является Зеленский. Его поддерживают 27% опрошенных. На втором месте оказался Юрий Бойко от пророссийской ОПЗЖ. На выборах президента за него готовы проголосовать 14,7% украинцев.