Почему суд до сих пор не начал рассматривать дело Савченко и Рубана
Досудебное расследование по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана закончилось в конце января 2019 года. В суд его передали 7 мая 2019 года. Однако дело до сих пор на подготовительном этапе.
Источник:24 канал
В Офисе генпрокурора не назвали конкретных причин, почему суд не начал рассматривать это дело.
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Сейчас идет подготовительное заседание, которое не завершено по причинам, не зависящим от прокурора,
– ответили в Офисе генпрокурора.
Сейчас журналисты готовят запрос в суд, чтобы выяснить, почему дело до сих пор не рассматривают по существу.
В чем дело Савченко и Рубана
Бывшая народная депутат Надежда Савченко и экс-руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан в марте 2018 оказались под стражей. Савченко обвинили в сговоре с Рубаном, которые вместе якобы готовили захват государственной власти и свержение конституционного строя.
Генеральная прокуратура Украины предполагала, что они вступили в сговор с главарем "ДНР" Александром Захарченко.
Из-за этого ГПУ подозревала Савченко в подготовке теракта. Позже депутат заявила, что готовила лишь "политическую провокацию".
16 апреля 2019 года истек срок ареста, поэтому Савченко и Рубан вышли на свободу. Новую меру пресечения суд так и не избрал.
Следующее заседание по делу Савченко и Рубана должно было состояться в конце августа 2019 года в Броварском городском районном суде Киевской области, но его снова перенесли на два месяца. С тех пор оба находятся на свободе.
Что было потом
Надежда Савченко пыталась попасть в Верховную Раду по мажоритарке на парламентских выборах в августе 2019 года. Она выбрала для себя фокусом округа Донецкой области, где за нее проголосовало лишь 8 человек.
После провальной попытки и неудачного опыта, Савченко подалась в журналисты – работала комментатором на одном из каналов Медведчука.
В мае 2020 года "выделилась" тем, что дала интервью пропагандистскому каналу – российскому НТВ.
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