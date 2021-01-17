Главный итог ушедшего года – это поражение Дональда Трампа. Многие ждут, что после инаугурации Джо Байдена, Америка снова станет похожа на саму себя.

Что она вновь будет флагманом свободного мира, который поддерживает союзников и укрощает диктатуры. Но в том и штука, что Трамп уйдет, а трампизм – может остаться. Больше читайте у видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

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Век революции

Нужно понимать, что ХХ век человечество прожило в повестке "революции". Ее лозунг укладывался в формулу "сегодня – это несовершенное завтра".

Смягчались нравы, рождались дискуссии, отменялись запреты. Люди привыкали к мысли о том, что завтрашний день будет лучше вчерашнего и это был стимул смотреть в будущее с надеждой.

Одно десятилетие в ХХ веке вмещало в себя больше перемен, чем несколько столетий в средневековье. Барака Обаму от Мартина Лютера Кинга отделяет всего 46 лет. И те, кто застали инаугурацию первого, помнят убийство второго. Все последнее столетие время:

стирало ластиком отрасли и профессии;

отменяло социальные архитектуры и традиции;

требовало от каждого бежать со всех ног – только чтобы оставаться на месте.

До определенной поры это всех устраивало. А затем люди устали.



Мартин Лютер Кинг и Барак Обама / Коллаж 24 канала

Сегодня – это испорченное вчера

Оказалось, что завтрашний день способен быть безжалостным. Что он выдавливает на обочину тех, кто за ним не поспевает. Что он требует от людей слишком высокой пластичности и адаптивности. И в этот момент на арену стала выходить повестка контрреволюции.

Ее идея была проста: "сегодня – это испорченное вчера". Этой идеей начинали торговать политики в самых разных странах. Сперва робко, затем все увереннее. Путин в России, Качинский в Польше, Орбан в Венгрии.

А 4 года назад победа Дональда Трампа стала доказательством, что речь не идет о региональном феномене. Его лозунг "Make America great again" убеждал в том, что поиск "золотого века" в собственном прошлом становится популярным даже в самых развитых странах.



Дональд Трамп / Фото Associated Presse

И вот теперь Трамп проиграл. Но финальный счет его поражения вовсе не выглядит разгромным. Его хотели оставить в президентском кресле десятки миллионов американцев. И явно рано говорить о том, что поражение 45-го президента США означает капитуляцию его наследия.

Бегство от перемен

Торговля ностальгией. Бегство от перемен. Идеализация прошлого. Все это пользуется спросом по обе стороны Атлантики. И, вероятно, будет оставаться популярным и дальше. По мере того, как технологии обнуляют институты, нормы меняются в течение одного поколения, а целые профессии исчезают с рынка труда.

Торговцы прошлым дарят своей пастве индульгенцию. Оправдывают ее нежелание меняться. Продают ей идею, что они – наследники и носители правды. Эти политики дарят своим избирателям ощущения безгрешности и обиды – быть может, самые сильные наркотики из существующих.

Схватка будущего и прошлого

И эта схватка "будущего" и "прошлого" не закончилась. Напротив, она только лишь началась. И от того, кто именно победит, будет зависеть судьба Украины.



Схватка будущего и прошлого / Фото Shutterstock

Да, у нашей страны нет своего образа идеального прошлого. Наше прошлое в ХХ веке состояло из крови и пота. Украина была в колониальном статусе и это явно не то, что хотелось бы тащить за собой в ХХІ век. Но проблема в том, что в прошлом продолжают искать свой золотой век наши соседи. Причем не только по восточную сторону границы, но и по западную.

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Проблема в том, что в их образе идеального прошлого не всегда было место для нашей страны. Потому что в те времена украинские земли входили в состав их государств.

И чем больше политики в соседних странах говорят о великом минвшем, тем неспокойнее становится. И если ностальгия станет новой геополитической нормой – под угрозой может оказаться украинское будущее.