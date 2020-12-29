Повышение цены на электроэнергию было необходимым шагом, ведь если бы этого не сделали, то впоследствии она была бы значительно выше, чем установили теперь. Также соответствующие обязательства правительство взяло на себя в рамках сотрудничества с МВФ.

В частности, там говорится о необходимости отмены каких-либо льгот для населения на рынке электроэнергии и природного газа. Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 канала.

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По его словам, повышение цены на электричество является одним из шагов, которые следовало делать в комплексе. Все из-за того, что сейчас постоянно накапливаются проблемы на рынке электроэнергии.

Это многомиллиардные задолженности, снижение надежности и безопасности объединенной энергосистемы и неодинаковые для всех участников рынка правила игры,

- подчеркнул эксперт.

Рябцев заявил, что пока неизвестно, кто мог бы заработать на увеличении стоимости электроэнергии. По его словам, для этого надо было бы, чтобы постановление сопровождали соответствующие экономические расчеты.

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Эксперт отметил, что документ должны были бы опубликовать еще за месяц до его принятия. Причиной является то, что нужно было услышать мнение заинтересованных лиц.

"Кроме того, ее должны были бы согласовывать с заинтересованными органами власти и Государственной регуляторной службой", – рассказал он.

Рябцев отметил, что при введении новых цен на электроэнергию, следовало бы начинать с другого. Он добавил, что именно ценовые вопросы должны были бы решать в самом конце.

Цены на электроэнергию: коротко