Прокурор Одесской области Сергей Костенко рассказал, что прокуроры просили у суда 8 лет заключения для Сергея Стерненко в соответствии с санкциями сразу 3 статей. В частности, о похищении и лишении свободы человека.

Эта статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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В то же время по статье о разбойном нападении минимальное наказание составляет 7 лет. По словам Костенко, это тяжкое преступление.

Кроме того, по статье о незаконном обращении с огнестрельным оружием предусмотрен срок заключения от 3 до 7 лет.

Костенко подчеркнул, что прокуратура просила минимальный срок лишения свободы.

Соответственно из-за суммирования наказаний мы попросили 8 лет,

– заметил Костенко.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк поинтересовался у Костенко: если обвинение Стерненко были настолько серьезными, почему активиста осудили только тогда, когда срок давности по статье о похищении человека истек.

Кроме того, Железняк прокомментировал слова прокурора, что на протяжении 5 лет Стерненко якобы не выходил на связь с правоохранителями. Железняк отметил, что Стерненко загадочно осудили лишь тогда, когда он начал критиковать действующую власть.

Костенко ответил, что когда наконец Стерненко привели в суд, активист объяснил, почему его не могли найти 5 лет.

В частности, по словам прокурора, Стерненко объяснял это постоянным давлением и угрозами в свой адрес. Поэтому ему пришлось сменить жилье. Летом 2020 года Стерненко попал в больницу, это тоже отсрочило суд.



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