Стерненко в процессуальной ловушке и выпустить из СИЗО его не могут
По решению Приморского суда Одессы Сергей Стерненко будет находиться под стражей до того момента, как его наказание вступит в силу. Защитники Стерненко пока не могут обжаловать это решение.
Источник:24 канал
Одновременно с объявлением приговора Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как заявил защитник активиста Андрей Писаренко, Сергея уже наказали за преступление, которого не было.
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Фактически Сергей сейчас в процессуальной ловушке: его уже наказали по приговору, который не вступил в законную силу. За тот факт и то событие, которого не было,
– рассказал Писаренко.
Почему Стерненко не могут "вытянуть" из СИЗО
- Попросить его отпустить из СИЗО фактически сейчас невозможно. Юридически нужно обжаловать эту мера вместе с приговором. А приговор обжалуется в течение 30 дней, со всеми апелляциями других участников.
- Поэтому это не произойдет раньше 23 марта – срока, когда эти 30 дней пройдут.
- Поскольку приговор вынесли вместе с избранием меры пресечения, подавать апелляционную жалобу будут двойную: и на само решение, и на приговор. Адвокаты заявили, что обязательно обжалуют решение Приморского суда.
Брифинг адвокатов Стерненко о его приговор – смотрите видео
Стерненко осудили: основное, что нужно знать
- Приморский суд Одессу 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.
- Дело касается якобы похищения человека ради 300 гривен. Речь идет об экс-депутате райсовет Сергее Щербиче.
- После объявления приговора 23 февраля по всей стране вспыхнули масштабные протесты в поддержку Стерненко.
- Активист называет это дело политически мотивированными. Сторона его защиты намерена обжаловать решение в Апелляционному суде.
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