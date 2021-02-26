По решению Приморского суда Одессы Сергей Стерненко будет находиться под стражей до того момента, как его наказание вступит в силу. Защитники Стерненко пока не могут обжаловать это решение.

Одновременно с объявлением приговора Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как заявил защитник активиста Андрей Писаренко, Сергея уже наказали за преступление, которого не было.

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Фактически Сергей сейчас в процессуальной ловушке: его уже наказали по приговору, который не вступил в законную силу. За тот факт и то событие, которого не было,

– рассказал Писаренко.

Почему Стерненко не могут "вытянуть" из СИЗО

Попросить его отпустить из СИЗО фактически сейчас невозможно. Юридически нужно обжаловать эту мера вместе с приговором. А приговор обжалуется в течение 30 дней, со всеми апелляциями других участников.

Поэтому это не произойдет раньше 23 марта – срока, когда эти 30 дней пройдут.

Поскольку приговор вынесли вместе с избранием меры пресечения, подавать апелляционную жалобу будут двойную: и на само решение, и на приговор. Адвокаты заявили, что обязательно обжалуют решение Приморского суда.

Напомним. 27 февраля в 12:00 активисты собираются на протест под Офисом Президента в Киеве. Они объявили бессрочную акцию протеста.

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