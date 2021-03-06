Соединенные Штаты Америки 5 марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Государственном департаменте объясняют: Штаты имеют достоверную информацию о причастности олигарха к значительной коррупции.

Как рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс во время брифинга, к злоупотреблениям Игорь Коломойский удался, когда был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Интересно Гончарук заявил, что частичная причина его отставки – конфликт с Коломойским

Информацию о злоупотреблениях бизнесмена собрали из разных источников. Многочисленные СМИ информировали о коррупционной деятельности Коломойского, что в частности стало предметом расследования украинского правительства,

– рассказал Нед Прайс.

Кроме того, спикер подчеркнул, что Госдеп также учитывает и нынешние усилия олигарха, направленные на подрыв демократических процессов и институтов, что представляет серьезную угрозу для будущего Украины.

"Санкции против Коломойского является мощным сигналом, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, усилия которых способствуют продвижению реформ", – резюмировал представитель Госдепа.

Коротко о санкциях против Коломойского:

На самом деле они не стали какой-то неожиданностью и все давно к этому шло. Первым тревожным звоночком был арест имущества в США, которое принадлежало компаниям Игоря Коломойского.

После смены власти в Штатах новая администрация не стала долго ждать и 5 марта 2021 ввела санкции против олигарха. В частности, ему с семьей запретили въезд в США.

Что предусматривают санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала