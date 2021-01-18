Почему США наложили санкции на Дубинского: главные основания
Министерство финансов США ввело санкции против украинского нардепа Александра Дубинского. На это были определенные причины. В частности то, что он якобы продвигал дезинформацию относительно Джозефа Байдена, а также пытается разрушить сотрудничество Украины с международными партнерами.
Юристка "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк назвала основные основания для санкций против Дубинского. Об этом она сказала в эфире 24 канала.
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Дезинформация против Байдена
По словам Каленюк, Дубинский активно помогал Андрею Деркачу продвигать дезинформацию и нарратив против тогда еще одного из кандидатов в президенты США Джо Байдена.
Они делали вместе пресс-конференцию, где публиковали очередные так называемые разоблачения, которые на самом деле являются просто смонтированным из разных кусочков видео,
– заверила Каленюк.
Кроме этого, Дубинский нардепом подписывал письма конгрессменам и сенаторам вместе с Андреем Деркачом, в которых говорилось о критике и ложной информации относительно Байдена.
"Об этих письмах в Америке начали говорить еще летом. Они стали так называемым триггером первых санкций против Деркача", – рассказала юристка.
Каленюк заверила, что Дубинский использовал свои полномочия для того, чтобы втянуть Украину в выборы президента США.
Это ключевое основание для внесения в санкционный список, но не единственное,
– отметила Каленюк.
Вмешательство в сотрудничество с МВФ и ЕС
"Мы описали также (в заявлении в Минфин – 24 канал), что Дубинский в целом злоупотребляет своими полномочиями, чтобы продвигать прокремлевские и проколомойские нарративы", – подчеркнула Каленюк.
Юрист добавила, что Дубинский регистрирует законопроекты, которые нацеливаются на независимость Национального антикоррупционного бюро.
Он системно инициирует законопроекты, которые атакуют основы сотрудничества Украины с Западом,
– сказала Каленюк.
Она подчеркнула, что Дубинский системно атаковал условия сотрудничества Украины с МВФ и ЕС.
США наложили санкции на Дубинского: коротко
- 11 января Минфин страны внес Дубинского в санкционный список.
- Также в списке есть бывший прокурор Константин Кулик и экс-нардеп-беглец Александр Онищенко. Всего – 7 человек и 4 информационных ресурса.
- Всех обвиняют в том, что вмешивались в американские выборы. В частности, речь идет о причастности к народному избраннику Андрею Деркачу.
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