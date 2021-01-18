Министерство финансов США ввело санкции против украинского нардепа Александра Дубинского. На это были определенные причины. В частности то, что он якобы продвигал дезинформацию относительно Джозефа Байдена, а также пытается разрушить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Юристка "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк назвала основные основания для санкций против Дубинского. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

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Дезинформация против Байдена

По словам Каленюк, Дубинский активно помогал Андрею Деркачу продвигать дезинформацию и нарратив против тогда еще одного из кандидатов в президенты США Джо Байдена.

Они делали вместе пресс-конференцию, где публиковали очередные так называемые разоблачения, которые на самом деле являются просто смонтированным из разных кусочков видео,

– заверила Каленюк.

Кроме этого, Дубинский нардепом подписывал письма конгрессменам и сенаторам вместе с Андреем Деркачом, в которых говорилось о критике и ложной информации относительно Байдена.

"Об этих письмах в Америке начали говорить еще летом. Они стали так называемым триггером первых санкций против Деркача", – рассказала юристка.

Справка. Андрей Деркач в мае обнародовал аудиоматериалы. Они якобы должны были стать доказательством того, что Джо Байден влиял на 5 Президента Украины Петра Порошенко. Деркач попал в санкционный список США – детали здесь.

Каленюк заверила, что Дубинский использовал свои полномочия для того, чтобы втянуть Украину в выборы президента США.

Это ключевое основание для внесения в санкционный список, но не единственное,

– отметила Каленюк.

Вмешательство в сотрудничество с МВФ и ЕС

"Мы описали также (в заявлении в Минфин – 24 канал), что Дубинский в целом злоупотребляет своими полномочиями, чтобы продвигать прокремлевские и проколомойские нарративы", – подчеркнула Каленюк.

Юрист добавила, что Дубинский регистрирует законопроекты, которые нацеливаются на независимость Национального антикоррупционного бюро.

Он системно инициирует законопроекты, которые атакуют основы сотрудничества Украины с Западом,

– сказала Каленюк.

Она подчеркнула, что Дубинский системно атаковал условия сотрудничества Украины с МВФ и ЕС.

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