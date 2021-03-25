Украина пока никак не отреагировала на санкции США против бизнесмена Игоря Коломойского, которые ввели еще в начале марта. В СНБО заявляют: еще не получили никаких документов по этому делу.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сегодня никаких документов по Коломойскому, Дубинскому или Деркачу в официальных учреждениях Украины нет. Поэтому официально государство не может их рассматривать.

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Когда Украина будет рассматривать санкции против Коломойского

Объяснение пока простое – когда США их пришлет. Поэтому соответствующие ведомства возьмутся за это дело.

Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах... Это не моя или какого-то другого члена СНБО может быть прихоть, мы имеем дело с документами,

– отметил Данилов.

Если документы будут, то реакция на них – вопрос второго порядка, добавил Данилов.

Санкции против Коломойского: главное

5 марта США ввели визовые санкции против Игоря Коломойского и членов ближайшей семьи: жены Ирины, дочери Анжелики и его сына Израиля Цви Коломойского.

Санкции ввели из-за причастности Коломойского к масштабной коррупции. В частности, во время его работы губернатором Днепропетровской области с 2014 до 2015 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции против украинских олигархов.



Главное о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала