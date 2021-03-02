Попытки депутатов собрать в Верховной Раде подписи на проведение внеочередной сессии для увольнения Артема Сытника являются незаконными. В частности, это противоречит соглашениям Украины с международными партнерами и МВФ.

Юрист Секретариата Совета общественного контроля при НАБУ Вадим Валько рассказал, что такие действия нардепов влияют как на европейскую интеграцию, так и на сближение Украины с США. Как он отметил, это является незаконным смещением Сытника с должности.

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Валько рассказал, что решение Конституционного Суда никоим образом не влияет на возможность увольнения Сытника. Все из-за того, что правовые основания для увольнения директора НАБУ прописаны в законе.

Решение КСУ действительно является обязательным для исполнения, но там не говорится, что надо уволить Сытника,

– подчеркнул он.

По словам юриста, решение КСУ свидетельствует лишь о том, что на сегодня у президента нет полномочий для назначения директора НАБУ. Он отметил, что эту процедуру надо изменить и уже следующего руководителя назначать по обновленной процедуре, которая будет соответствовать Конституции.

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Валько отметил, что назначение Сытника, которое было еще в 2015 году, уже нельзя отменить. По его мнению, действующий директор НАБУ будет занимать эту должность еще минимум год.

"Именно на исполнение Конституционного Суда Верховная Рада должна прописать процедуру избрания нового директора", – заявил Валько.

Как добавил юрист, любые попытки назначать или увольнять директора НАБУ будут незаконными и будут иметь негативные последствия для государства.

Почему попытки депутатов собрать подписи для увольнения Сытника являются незаконными: смотрите видео

Увольнение Сытника: что известно