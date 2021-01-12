Санкции Министерства финансов США в отношении нескольких украинских политиков являются вполне очевидными. В частности, они заберут возможность у нардепа Александра Дубинского распространять ложную информацию в ютубе.

Граждане Украины, в отношении которых ввели санкции, не смогут сотрудничать с юридическими лицами США и американцами. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала.

Читайте также Американские санкции для Дубинского: как отреагировали в соцсетях

По его словам, санкции являются инструментом, благодаря которому можно бороться с российским олигархическим влиянием в Украине.

Мы хотим, чтобы Дубинский распространял свою ложь не в "западном" ютубе, поскольку он очень не любит Запад, а, скажем, в российских соцсетях,

– заявил Шабунин.

По его мнению, ключевой проблемой является Игорь Коломойский, а не Дубинский. По словам Шабунина, нардеп является лишь "проявлением этой проблемы". Как он отметил, если кто-то хочет жить в России и критикует Запад, то должен быть готов получить от него "привет".

К теме Какие депутаты почти не голосовали в Верховной Раде в течение 2020 года: перечень

Что для этого делать

Шабунин отметил, что поскольку санкции США запрещают американским юридическим лицам и гражданам взаимодействовать с подсанкционными людьми, то это поможет уменьшить влияние Дубинского на украинцев в ютубе.

"Ютуб, как минимум, финансово сотрудничает с Дубинским, оплачивая ему рекламу на канале, поэтому мы хотим остановить это финансовое сотрудничество", – заявил глава ЦПК.

Как рассказал Шабунин, теперь Дубинский и его компании фактически "отрезаны" от финансовой системы мира. Из-за этого с ним не будет сотрудничать "любая вменяемая компания". Глава ЦПК также заявил, что нардепу стоит запретить въезд и на территорию Европейского Союза.

Читайте также Дорогущие машины СБУшника и "велюровая" жизнь Тищенко: зашкварные расследования 2020 года

Шабунин напомнил, что Дубинский возглавляет Киевскую областную организацию партии "Слуга народа". По его словам, из-за этого пока неизвестно, как украинские власти будут строить отношения с новой администрацией США.

Что этому предшествовало: коротко