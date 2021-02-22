Мэр Львова Андрей Садовый свое время создал партию "Самопомич". В 2014 году она пришла в парламент и имела высокий кредит доверия. Сегодня же эта политсила ограничивается только участием в жизни нескольких городов, где прошла в местные или областные советы. Также ее представители одержали победу на выборах городских голов.

В то же время на последних парламентских выборах "Самопомич" в Раду так и не прошла. Она не преодолела даже барьер в 1%.

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При президентстве Порошенко на "Самопомич" очень давили

Самыми сложными днями своей политической карьеры Андрей Садовой называет времена Порошенко. Говорит, что это и было время, когда он почувствовал персональное давление со стороны главы государства.

"Самопомич" не хотела голосовать за те или иные решения в парламенте. Например, голосовали за судебную реформу. Петр Алексеевич решил, что можно нас нагибать. Был конфликт. И мы фактически 2 года прожили в мусорной блокаде,

– подчеркивает мэр Львова.

По его словам, его город производит 600 тонн мусора ежедневно. И тогда не давали возможности вывозить его на другие полигоны Украины.

"Перед этим подожгли полигон во Львове и заблокировали его работу. У меня каждый день были проблемы, куда вывезти 600 тонн мусора", – отметил Садовой.

Он добавляет, что ему непосредственно Порошенко сказал: ты проголосуй, и мы снимем блокаду.

Интересно Садовой рассказал, за что благодарен Зеленскому, и составил свой рейтинг президентов

Зеленский пришел на тренде: все старые – плохие

Садовой отметил, что сегодня пришли к власти люди, которые не имели никакого опыта, никогда не были в политике. И это является большой ошибкой.

"Зеленский пришел на тренде: все старые – плохие. Так мы – же свежие. Нет-нет, вы – все плохие", - подчеркнул он.

По словам львовского мэра, этого не понял и Святослав Вакарчук.