В январе Украина отмечает День соборности. У нас в Крыму День соборности был немного виртуальным. Праздник, отсылавший к чему-то очень давнему, недолгому и исторически обреченному. Вплоть до 2014 года.

В этом празднике – вся новейшая история Украины. Той самой Украины, что вплоть до войны оставалась перелицованной УССР. Если бы это было иначе – мы бы не тонули 23 года в бесконечных спорах о языках, истории и векторах интеграции, сообщает 24 канал.

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В декабре 1991 года в Украины был свой "гавел" – Вячеслав Черновол. Но на первых президентских выборах он смог одержать победу лишь в 3 западноукраинских областях. Во всех остальных победил вполне себе номенклатурный Леонид Кравчук. И это не случайно.

Те, кто шел на референдум и выборы в конце 1991 года, делились на 3 группы:

те, кто не хотел Украины – голосовали против независимости ;

; те, кто хотел независимости и бегства от империи – голосовали за Черновола ;

; но для большинства независимость была чем-то вроде права не кормить Центральную Азию – они голосовали за суверенитет и Кравчука.



Вячеслав Чорновол / Фото zbruc.eu

Страна не была готова к независимости

Тогда, в 1991 году, страна не была готова к независимости. Для большинства она свалилась в руки просто по факту сложившегося внутриэлитного пасьянса. В отличие от Польши у нас не было "Солидарности". В отличие от Литвы – "Саюдиса".

Страна была лишь в самом начале своего национально-освободительного пути. В результате, его пришлось проходить уже постфактум – после появления нового государства на карте.

Реальное обретение независимости случилось лишь в 2014 году. События Майдана, аннексия Крыма, вторжение на Донбасс – это и есть наш 1991 год. Мы просто опоздали на четверть века. Дозревали.

И все промежуточные 23 года День соборности оставался для многих областей виртуальным именно по этой же причине. Потому что инклюзивной повестки – способной объединять Днепр и Львов, Тернополь и Одессу – попросту не существовало.

Она появилась в тот момент, когда Майдан резко расширил сам контур "украинского". Когда оказалось, что нет смысла спорить о прошлом. Когда линией разграничения стали выступать споры о настоящем.

Политическая нация – та самая, которой нет дела до окончаний ваших фамилий и языка ваших колыбельных – стала появляться на улицах Киева зимой 2013 года. Ее ковали волонтерское и добровольческое движение.

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Выход из Крыма оставшихся верными присяге войск. Окопы на востоке. Она появилась тогда, когда вторжение Москвы уничтожило этический фундамент российской визии украинского будущего. И этнический фундамент, кстати, тоже.

Оказалось, что "украинский мир", который не про "кровь и почву", а про ценностное, реален. Что Россия больше не имеет монополию на ценностное в постсоветском океане этнического. Что общий украинский контур шире, чем его представляли идеологи "новороссии".

Мы переигрываем свой собственный 1918 год

Символы всегда полисемантичны. Каждое поколение само решает, каким содержанием их наполнять.

5 лет назад лозунг "Слава Украине – Героям Слава" принадлежал националистам, а сегодня он стал общегражданским. А апелляция к "героям" отсылает уже не столько к Крутам, сколько к Небесной Сотне и солдатам в окопах на востоке.

Точно так же и День соборности – он ведь уже не столько про Акт воссоединения УНР и ЗУНР, сколько про нынешнюю страну, в которой внешняя стена оказалась выше внутренних.

Именно поэтому оккупированные территории ограничены фактическим присутствием российских войск. Хотя расчет у империи был совершенно на другое.

В итоге, мы сегодня договариваемся о собственном прошлом. Создаем новое символическое. Отправляем в утиль пропаганду ушедшей в небытие империи. Спорим о будущем куда чаще, чем о минувшем. Мы попросту переигрываем свой собственный 1918 год.

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Да, мы еще не выиграли войну. Да, у нас бывают рецидивы. Да, мы нередко продолжаем спорить о том, чему равно дважды 2. Но ничего более субъектного в новейшей украинской истории еще не было.

Мы проиграем в тот момент, когда внутренние окопы окажутся шире внешнего рва. Поэтому с наступающим.