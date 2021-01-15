Почему руководителей таможни так часто меняют: объяснения Марченко
Перед руководителями таможни ставят 2 контроверсионные задачи. В частности, наполнение бюджета и трансформация службы.
Почему руководителей таможни часто меняли
Менеджеров, которые бы отвечали таким требованиям, найти трудно. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире "Радио НВ".
Кстати Миллиарды гривен убытков: сколько Украина недополучает из-за коррупции на таможне
Марченко подчеркнул, что никто не будет терпеть коррупцию на таможне. Однако, по словам министра, остается много вопросов к таможенникам. Например, с кем они работали раньше.
Политик добавил, что нужен порядок и четкие выполнения задач. Иначе система "посадит себя в теплую ванну".
Госбюджет страдает
Марченко отметил, что в 2020 году изменили план таможни, ведь уменьшились макропоказатели. Все потому, что до пандемии в бюджет закладывали другие цифры.
Всем все хорошо, единственное что страдает – государственный бюджет,
– заметил министр.
Кстати, ранее политик рассказывал, что за коррупцию и контрабанду на таможне государство ежемесячно недополучает 2 – 3 миллиарда гривен.
Как менялись руководители таможни в 2020 году
- В апреле 2020 года главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова уволили.
- После него исполняющим обязанности главы таможни был Игорь Муратов. В августе эту должность занял Андрей Павловский.
- В октябре новым временным главой таможни стал Евгений Ендис.
- Уже в ноябре правительство назначило главу таможни экс-руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Через месяц в СМИ появилась информация о его отставке, однако сам Рябикин это не подтвердил.
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