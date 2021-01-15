Перед руководителями таможни ставят 2 контроверсионные задачи. В частности, наполнение бюджета и трансформация службы.

Почему руководителей таможни часто меняли

Менеджеров, которые бы отвечали таким требованиям, найти трудно. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире "Радио НВ".

Кстати Миллиарды гривен убытков: сколько Украина недополучает из-за коррупции на таможне

Марченко подчеркнул, что никто не будет терпеть коррупцию на таможне. Однако, по словам министра, остается много вопросов к таможенникам. Например, с кем они работали раньше.

Политик добавил, что нужен порядок и четкие выполнения задач. Иначе система "посадит себя в теплую ванну".

Госбюджет страдает

Марченко отметил, что в 2020 году изменили план таможни, ведь уменьшились макропоказатели. Все потому, что до пандемии в бюджет закладывали другие цифры.

Всем все хорошо, единственное что страдает – государственный бюджет,

– заметил министр.

Кстати, ранее политик рассказывал, что за коррупцию и контрабанду на таможне государство ежемесячно недополучает 2 – 3 миллиарда гривен.

Как менялись руководители таможни в 2020 году