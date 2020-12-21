В Центральноафриканскую Республику Россия и Руанда отправили тяжелое вооружение и несколько сотен военнослужащих. Они сделали это после вероятного государственного переворота, который произошел в ЦАР накануне президентских и парламентских выборов.

Кремль направил своих солдат и оружие в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между странами. Об этом заявил официальный представитель правительства Центральноафриканской Республики Анж Максим Казагуи, информирует AFP.

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Что известно о беспорядках в ЦАР

Напряженность в стране возросла после того, как высшая судебная инстанция страны отклонила кандидатуру Франсуа Бозизе на национальных выборах, которые должны состояться на этой неделе.

На прошлой неделе власти Центральноафриканской Республики обвинили бывшего президента Бозизе в попытке государственного переворота.

По данным правительства, коалиция повстанческих группировок, объединенных вокруг экс-президента, находится вблизи города Босембеле.

Власти опасаются, что они выдвинутся на столицу Банги.

По данным BBC, повстанческие группировки захватили несколько городов вблизи столицы ЦАР, столкнувшись с правительственными войсками.

18 декабря ООН развернула миротворческие силы, войска должны предотвратить блокаду Банги.

Обратите внимание! За последние годы Кремль поддерживал тесные связи с ЦАР. В стране работают российские военные советники, которые помогают правительственным силам.