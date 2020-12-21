Россия отправила в Африку тяжелое вооружение и солдат: причина
В Центральноафриканскую Республику Россия и Руанда отправили тяжелое вооружение и несколько сотен военнослужащих. Они сделали это после вероятного государственного переворота, который произошел в ЦАР накануне президентских и парламентских выборов.
Кремль направил своих солдат и оружие в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между странами. Об этом заявил официальный представитель правительства Центральноафриканской Республики Анж Максим Казагуи, информирует AFP.
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Что известно о беспорядках в ЦАР
- Напряженность в стране возросла после того, как высшая судебная инстанция страны отклонила кандидатуру Франсуа Бозизе на национальных выборах, которые должны состояться на этой неделе.
- На прошлой неделе власти Центральноафриканской Республики обвинили бывшего президента Бозизе в попытке государственного переворота.
- По данным правительства, коалиция повстанческих группировок, объединенных вокруг экс-президента, находится вблизи города Босембеле.
- Власти опасаются, что они выдвинутся на столицу Банги.
- По данным BBC, повстанческие группировки захватили несколько городов вблизи столицы ЦАР, столкнувшись с правительственными войсками.
- 18 декабря ООН развернула миротворческие силы, войска должны предотвратить блокаду Банги.
Что известно о Центральноафриканской Республике?
Страна богата такими ресурсами, как алмазы и уран. Но несмотря на это, ЦАР является одной из самых бедных и самых нестабильных стран Африки.
По оценкам ООН, половина населения зависит от гуманитарной помощи, а пятая часть жителей страны стали вынужденными переселенцами.
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